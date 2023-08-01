Расследования

Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублей

Расследования 01.08.2023 19:25
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01.08.2023 19:25



Ущерб, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками Сталинградской области в период Великой Отечественной войны, составил более 17 триллионов рублей. Такую сумму, как передает V102.RU, озвучил сегодня, 1 августа, на процессе в областном суде прокурор Волгоградской области Денис Костенко.



Ранее, напомним, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев заявлял, что материальный ущерб, нанесенный армией противника гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области составил почти 358 миллионов рублей. На сегодняшний день в пересчете эта сумма выражается триллионами.
На суде также было озвучено, что за период оккупации в регионе от рук нацистов погибло более 361 тысячи человек. В рабство в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря было вывезено более 73 тысячи жителей региона.



Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках хоть как-то воспрепятствовать этим бесчинствам оккупантов виновные жестоко наказывались, вплоть до расстрела.
Расправы над мирным населением (избиения, истязания и смертные казни) проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области. Так, в 47 лагерях на территории области местное население подвергалось жесточайшим пыткам, избиениям и казням.
Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, об этом свидетельствуют архивные материалы, содержащие сведения о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в период оккупации и военных действий в Сталинградской области в 1942–1943 годах, а также материалы уголовного дела по факту геноцида советских граждан в различных регионах СССР.



Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению иска регионального прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа ранее установленные и вновь выявленные злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943-го. На первом заседании выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Прокуратурой допрошены эксперты-историки и иные специалисты, обладающих необходимой информацией. Также прокуратурой региона в судебном процессе допрошены непосредственные свидетели фашистских злодеяний – жители осажденного Сталинграда Роза Васильевна Вишневецкая, Галина Алексеевна Ушкова, Николай Николаевич Сытин, Лидия Михайловна Киселева.
Допрос свидетелей продолжится на следующем заседании, которое назначено на 7 августа. 
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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