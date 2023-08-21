30-летняя стюардесса, из-за ухудшения самочувствия которой 21 августа в Волгограде экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», находится в удовлетворительном состоянии. По данным ИА «Высота 102», девушку уже завтра, вероятнее всего, выпишут из больницы.

Напомним, что по данным Telegram-канала «Московская телега», сотруднице авиакомпании стало плохо во время рейса Сочи – Волгоград. Девушка потеряла сознание, а помощь ей оказал находившийся на борту глава московского Росздравнадзора. По информации пресс-службы Международного аэропорта Волгоград, посадка самолета состоялась в 10.20, в 11.10 пассажиры рейса продолжили путь.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, стюардессу доставили в больницу №25 в Волгограде. На данный момент ее состояние не вызывает никаких опасений.

– Женщина доставлена в ГКБ СМП № 25, на данный момент проходит обследование в стационарном отделении больницы скорой медицинской помощи, – прокомментировали в облздраве. – Сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, что авторы «Московской телеги» сообщали, что у стюардессы произошла остановка сердца, а чиновник смог реанимировать ее в течении восьми минут. В экстренных службах Волгограда данную информацию подтвердить не смогли – ни остановка сердца, ни инсульт у молодой женщины, к счастью, не подтвердились.