



В Волгоградской области в столкновении с тягачом погиб 31-летний водитель грузового автомобиля «Урал 4320-0811-30». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 184 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Чернышковском районе.

По предварительной информации, водитель «Урала», который направлялся из Волгограда в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине тягач Sitrak в составе полуприцепа Schmitz.

Не справившийся с управлением водитель погиб на месте ДТП от полученных травм.

В открытых источниках указано, что бортовой автомобиль «УРАЛ-4320-0811-30» автомобильный завод «УРАЛ» изготавливает для Вооруженных сил РФ.



