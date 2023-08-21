Происшествия

Водитель военного «Урала» погиб в аварии с тягачом в Волгоградской области

Происшествия 21.08.2023 12:24
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21.08.2023 12:24


В Волгоградской области в столкновении с тягачом погиб 31-летний водитель грузового автомобиля «Урал 4320-0811-30». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 184 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Чернышковском районе.
По предварительной информации, водитель «Урала», который направлялся из Волгограда в Ростов-на-Дону, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине тягач Sitrak в составе полуприцепа Schmitz. 
Не справившийся с управлением водитель погиб на месте ДТП от полученных травм.
В открытых источниках указано, что бортовой автомобиль «УРАЛ-4320-0811-30» автомобильный завод «УРАЛ» изготавливает для Вооруженных сил РФ.

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