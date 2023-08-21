Под Волгоградом водитель «Лады» скрылась после смертельного ДТП с велосипедистом

Происшествия 21.08.2023 11:01
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21.08.2023 11:01
В Волгоградской области в ДТП погиб 41-летний велосипедист. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла накануне в 20:50 на автодороге «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба».
По предварительной информации, 52-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» сбила велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
- Водитель с места ДТП скрылась, после чего самостоятельно пришла в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в главке.
Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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