Под Волгоградом водитель «Лады» скрылась после смертельного ДТП с велосипедистом









В Волгоградской области в ДТП погиб 41-летний велосипедист. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла накануне в 20:50 на автодороге «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба».

По предварительной информации, 52-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» сбила велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

- Водитель с места ДТП скрылась, после чего самостоятельно пришла в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в главке.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



