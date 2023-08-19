В Волгограде произошел пожар в летнем лагере «Орленок»

Происшествия 19.08.2023 16:21
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19.08.2023 16:21
В Волгограде произошел пожар в одном из корпусов летнего оздоровительного лагеря «Орленок». Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось сегодня, 19 августа. Вызов на номер 112 поступил на улицу Бутлерова, 52 в Красноармейском районе.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что возгорание было потушено силами сотрудников лагеря.
- По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Помощь приехавших пожарных не понадобилась, - прокомментировали в ведомстве.
Между тем, очевидцы сообщают, что в результате происшествия выгорела целая комната.
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