Под Волгоградом тушат пожар в сосновом бору

Происшествия 19.08.2023 15:39
0
19.08.2023 15:39
В Городищенском районе Волгоградской области тушат пожар в сосновом бору. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, горит лес на площади 15 га. Ближайший населенный пункт – хутор Донской – находится на расстоянии 1 километра от очага возгорания.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что угрозы населенному пункту нет. В тушении принимает участие техника лесничества.
Между тем, по последней информации, силы и средства для тушения лесного пожара увеличиваются. На месте пожара работают тракторы, пожарные машины, квадроциклы.
В облкомприроды пояснили, что в настоящее время локализуют возгорание на территории Волгоградского лесничества.
- Задействованы силы лесничества, привлекаются дополнительные резервы. В тушении участвуют силы противопожарной службы Волгоградской области и МЧС. Привлечены 98 человек и 20 единиц техники. На месте пожара развернут штаб. Пока подтверждается площадь пожара на территории 5 га. Для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка. Населенным пунктам угрозы нет, - сообщили в ведомстве.
В Волгограде произошел пожар в летнем лагере «Орленок»19.08.2023 16:21
Происшествия 19.08.2023 16:21
В Волгограде устраняют порыв на трубопроводе в ЖК «Колизей»19.08.2023 14:43
Происшествия 19.08.2023 14:43
В Волгограде второй раз потерялся 70-летний пенсионер19.08.2023 08:48
Происшествия 19.08.2023 08:48
Потерявшую в ДТП детей и мужа пациентку доставили вертолетом в Волгоград18.08.2023 16:57
Происшествия 18.08.2023 16:57
«Поступил очень гуманно»: Делимханов оправдал избиение сыном Кадырова «нелюдя Журавеля»18.08.2023 13:14
Происшествия 18.08.2023 13:14
На окраине Фролово выгорело 9 га травы у городской свалки18.08.2023 10:12
Происшествия 18.08.2023 10:12
В Волгограде малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа18.08.2023 09:48
Происшествия 18.08.2023 09:48
На волгоградской трассе в лобовом ДТП разбилась семья, ехавшая в Питер. Погибли трое детей18.08.2023 09:29
Происшествия 18.08.2023 09:29
В Волжском на глазах у знакомых утонули двое молодых парней17.08.2023 18:36
Происшествия 17.08.2023 18:36
Ехал с девушкой. В Волгограде осужденный с браслетом ФСИН попал в лобовое ДТП17.08.2023 15:56
Происшествия 17.08.2023 15:56
«Станет ясно через пару часов»: на севере Волгограда коммунальщики пробиваются к потекшей трубе17.08.2023 15:45
Происшествия 17.08.2023 15:45
В аэропорту Волгограда из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет17.08.2023 15:01
Происшествия 17.08.2023 15:01
«У нас что, снова девяностые?»: в Волжском среди бела дня облили бензином и спалили Volkswagen17.08.2023 13:37
Происшествия 17.08.2023 13:37
В Волжском строители нашли в овраге труп пропавшей 31 июля женщины17.08.2023 12:55
Происшествия 17.08.2023 12:55
В Волгоградской области 14-летняя школьница призналась в угоне мотоцикла17.08.2023 12:16
Происшествия 17.08.2023 12:16