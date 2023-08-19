Под Волгоградом тушат пожар в сосновом бору





В Городищенском районе Волгоградской области тушат пожар в сосновом бору. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, горит лес на площади 15 га. Ближайший населенный пункт – хутор Донской – находится на расстоянии 1 километра от очага возгорания. В Городищенском районе Волгоградской области тушат пожар в сосновом бору. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, горит лес на площади 15 га. Ближайший населенный пункт – хутор Донской – находится на расстоянии 1 километра от очага возгорания.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что угрозы населенному пункту нет. В тушении принимает участие техника лесничества.







Между тем, по последней информации, силы и средства для тушения лесного пожара увеличиваются. На месте пожара работают тракторы, пожарные машины, квадроциклы.



В облкомприроды пояснили, что в настоящее время локализуют возгорание на территории Волгоградского лесничества.







- Задействованы силы лесничества, привлекаются дополнительные резервы. В тушении участвуют силы противопожарной службы Волгоградской области и МЧС. Привлечены 98 человек и 20 единиц техники. На месте пожара развернут штаб. Пока подтверждается площадь пожара на территории 5 га. Для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка. Населенным пунктам угрозы нет, - сообщили в ведомстве.





