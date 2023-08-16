Под Волгоградом пьяный водитель перевернулся на «Ниве» и погубил пассажирку

Происшествия 16.08.2023 11:06
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16.08.2023 11:06
Смертельное ДТП произошло в Старополавском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем 37-летний водитель машины «Нива Шевроле» не справился с управлением и совершил опрокидывание. По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.
В результате от полученных травм на месте ДТП погибла 41-летняя пассажирка машины.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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