Под Волгоградом пьяный водитель перевернулся на «Ниве» и погубил пассажирку









Смертельное ДТП произошло в Старополавском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем 37-летний водитель машины «Нива Шевроле» не справился с управлением и совершил опрокидывание. По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В результате от полученных травм на месте ДТП погибла 41-летняя пассажирка машины.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



