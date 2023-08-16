



Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело после проверки происшествия с обрушением детских качелей, в результате которого пострадали четыре девочки, передает V102.RU.

Как уточнила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, это происшествие случилось еще 31 мая 2023 года, а уголовное дело возбуждено сейчас.

По данным следствия, ЧП произошло на детской игровой площадке в поселке Динамо Нехаевского района. В 2013 году здесь установили двойные качели, но их обслуживание и ремонт не проводились. Администрация не следила за безопасностью детских качелей. В результате они рухнули в тот момент, когда на них катались две 11-летние, 9-летняя и 10-летняя девочки.

- 10-летняя девочка получила наиболее тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом грудного позвонка, в результате чего проходила длительное лечение в больнице. Как установили следователи, произошедшее стало возможным ввиду износа качелей и разрушения сварочного шва крепления качелей, - сообщила Буянова.

Уголовное дело возбуждено по признакам, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках расследования будут установлены конкретные лица из числа работников администрации сельского поселения, которые допустили ситуацию с травмированием детей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.



