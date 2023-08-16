В ночном пожаре в Волгоградской области дотла сгорел «Магнит»: видео

В Дубовском районе Волгоградской области ночью сгорел магазин сетевой магазин. Как сообщили V102.RU очевидцы, крупный пожар произошел в «Магните» на улице Московской, 23 в Дубовке.





— 16 августа в 01.22 поступило сообщение о пожаре в городе Дубовка. Горела деревянная обрешетка кровли здания на площади 600 квадратных метров. Расчеты 35-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.30, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина ночного пожара — неосторожное обращение с огнем.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Видео: «Город под Волгоградом» / t.me

