Под Волгоградом на несколько часов застряли четыре курортных поезда

В Камышинском районе Волгоградской области на перегоне Овражная – Россоша двухпутного электрифицированного участка Петров Вал – Багаевка по техническим причинам более чем на 5 часов задержан пассажирский поезд №515 сообщением Анапа – Ижевск. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, его пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием и водой по прибытию на станцию Саратов-1.

Кроме того, из-за происшествия были задержаны еще три курортных поезда:

№503 Анапа – Уфа 2 часа 47 минут;

№461 Адлер – Уфа 1 час 26 минут;

№463 Челябинск – Адлер 49 минут.

В Приволжской железной дороге заверили о принятии всех необходимых мер для введения поездов в график.

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