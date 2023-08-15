Под Волгоградом на несколько часов застряли четыре курортных поезда

В Камышинском районе Волгоградской области на перегоне Овражная – Россоша двухпутного электрифицированного участка Петров Вал – Багаевка по техническим причинам более чем на 5 часов задержан пассажирский поезд №515 сообщением Анапа – Ижевск. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, его пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием и водой по прибытию на станцию Саратов-1.
Кроме того, из-за происшествия были задержаны еще три курортных поезда:
- №503 Анапа – Уфа 2 часа 47 минут;
- №461 Адлер – Уфа 1 час 26 минут;
- №463 Челябинск – Адлер 49 минут.
В Приволжской железной дороге заверили о принятии всех необходимых мер для введения поездов в график.
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