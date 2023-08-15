Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в больнице скончался 44-летний мужчина. Авария, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла около 07.10 15 августа.

– По предварительной информации, 44-летний водитель «ВАЗ-21140» на подъезде к хутору Калиновка-Усть-Грязнуха совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, – сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель и его 44-летний пассажиры были доставлены в больницу.









Уточняется, что пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в медицинском учреждении.