Ребенок и трое взрослых покалечились в перевернувшемся автомобиле в Волгоградской области

Происшествия 15.08.2023 10:31
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15.08.2023 10:31
Четыре человека, среди которых 2-летний ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 8:40 на автодороге, ведущей из станицы Нехаевская в сторону Урюпинска.
По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗ-217230» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
С места происшествия в больницу доставили водителя и троих пассажиров - ребенка и двух женщин 62 и 60 лет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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