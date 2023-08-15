Ребенок и трое взрослых покалечились в перевернувшемся автомобиле в Волгоградской области









Четыре человека, среди которых 2-летний ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 8:40 на автодороге, ведущей из станицы Нехаевская в сторону Урюпинска.

По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗ-217230» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

С места происшествия в больницу доставили водителя и троих пассажиров - ребенка и двух женщин 62 и 60 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



