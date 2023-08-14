Жильцы «прославившегося» после публикации V102.RU ЖК «Счастье» в Краснооктябрьском районе Волгограда прислали в редакцию информагентства фото и видео начавшихся работ по вывозу свалки у новостройки, которая с начала года отравляла жизнь новоселам. По словам жильцов дома № 29А по улице Тарифной, рабочие максимально вежливы, но не признаются, кто их послал «генералить».





— После вашей публикации как будто переключили тумблер. Снова появились лифтеры, копаются в проводах, говорят, что тестируют лифты. И вы не поверите, но с обеда стали разгребать мусорку, на которую раньше не обращали внимание, как и на наши жалобы. Все такие вежливые, а раньше к ним на кривой козе не подъедешь, — рассказали местные жители. — Все вдруг дружно заинтересовались нашими проблемами. Оказалось, что проблема с лифтами все же идет с этапа монтажа, как нам уточнили рабочие. Проверили пассажирский лифт. Выяснилось, что он не фиксирует перегруз. Грузовому выставили тоннаж на 1000 килограммов, деревянная обивка внутри около сотни весит, так что должно все работать. Теперь связь с аварийной службой в лифте через кнопку моментальная.

По словам жильцов, пассажирский лифт после тестирования все равно отключат до тех пор, пока дом не заселят наполовину.

— Рабочие, которые убирают свалку, так и не смогли сказать, от кого они приехали. Единственное, что удалось узнать — технику заказали в компании «Армстрой», — добавили обитатели ЖК. — Погрузчик появился около 13.00.





По сведениям СПАРК-Интерфакс, руководителем и бенефициаром ООО «Армстрой» является Тадевос Мкртчян. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Компания зарегистрирована 17 января 2022 года в Волгограде на улице Невской, 14. В Сети можно найти объявления по сдаче в аренду экскаватора-погрузчика. Контактным лицом господин Мкртчян. Журналистам «Высоты 102» не удалось связаться с руководителем «Армстроя» — его телефон оказался вне зоны действия сети.

Напомним, в редакцию «Высоты 102» ранее обратились жители ЖК «Счастье», которые признались, что вместе с новыми квартирами они получили в буквальном смысле 33 несчастья: поездки на новом лифте грозят обернуться трагедией. Одна из жительниц едва не родила в застрявшей между этажами кабине, а другой семье с детьми после заточения и вовсе потребовалась помощь медиков. На следующий день после выхода материала в высотку прибыли лифтеры, которые до этого всячески избегали ответов на прямые вопросы жильцов новостройки о состоянии лифтового оборудования.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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