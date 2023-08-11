Заложники «Счастья». Жильцы новостройки в Волгограде рожают и задыхаются в лифте

В редакцию V102.RU обратились жители ЖК «Счастье» на улице Тарифной, 29А в Краснооктябрьском районе Волгограда. Со слов волгоградцев, вместе с новыми квартирами они получили в буквальном смысле 33 несчастья: поездки на новом лифте грозят обернуться трагедией. Так одна из жительниц едва не родила в застрявшей между этажами кабине, а другой семье с детьми после заточения и вовсе потребовалась помощь медиков.

Также волгоградцы рассказали, что попытка искупаться может привести на больничную койку — из кранов в квартирах вместо холодной воды неожиданно начинает лить кипяток, а захламленная контейнерная площадка рядом с домом может в любой момент вспыхнуть. Жильцы утверждают, что управляющая компания отстранилась от их проблем. В ответ на запросы приходят отписки или невнятные объяснения, которые не имеют ничего общего с реальностью.





— Мы купили квартиру в ЖК «Счастье» — и тут получаются такие проблемы с лифтом. Однажды лифт просто сорвался, пролетел, наверное, этажа два. Дети, естественно, испугались, я испугалась, спасибо, что у меня с сердцем все в порядке. Не дай Бог, я никому не пожелаю в этом лифте ездить. Теперь мы хотим добиться экспертизы, и чтобы лифт нам, по-хорошему, вообще заменили, потому что это заводской брак, — считает жительница нового ЖК Татьяна Спивак.

Женщина рассказала, что за обслуживание лифтового оборудования отвечает компания «Лифт-Сервис».

— На наши жалобы они нам толком ответить так и не смогли. Говорят, что, мол, лифт исправен и посоветовали не выдумывать проблемы. Экспертизу они организовать не могут, а лифт продолжает эксплуатироваться в таком состоянии, — говорит Татьяна. — Лифт был изначально таким. Мы получили квартиру в декабре месяце и сразу посыпались жалобы, люди застревали. В такую жару, как сейчас, в неисправном лифте можно вообще задохнуться, если там надолго остаться.





Совсем шокирующей выглядит еще одна история с застрявшей в лифте беременной женщиной, которая чуть не родила прямо в кабине. Впрочем волгоградка склонна связывать пережитый стресс с ранними родами. С ее слов, ребенок появился на свет на месяц раньше запланированного срока.

— В середине июня я застряла в лифте вместе с доставщиками, которые привезли мне кварц-винил. Грузовой лифт, как мне сказали, был настроен до тонны, хотя у нас было материла на 700-800 килограммов. Мы застряли между вторым и третьим этажом. Это было что-то с чем-то! — вспоминает жительница дома по улице Тарифной, 29А, представившаяся Натальей. — Лифт не просто встал на месте и замер, он начал вверх-вниз скакать. Это было очень страшно. Мало того, что я беременная была в тот момент, я настолько перенервничала, реально думала, что там рожу. Связи не было в кабине никакой от слова «совсем». В диспетчерскую не могли дозвониться минут 10. Безуспешно нажимали этот колокольчик, чтобы вызвать аварийку. Просидела я там около часа. В итоге соседи услышали, что мы застряли и тоже стали вызывать аварийную службу.





Наталья уверяет, что лишь через 40 минут приехала аварийная служба, которая освободила невольных пленников ЖК «Счастье».

— Потом у нас произошла встреча с представителем компании «Лифт-Сервис» Виктором Васильевичем Морозовым. Вопрос с лифтом так и не был решен. Морозов нам сказал так, мол, если ко вторнику никто не застрянет, значит с лифтом все хорошо. Он нас уверял, что лифт не сломан, он был обследован, там что-то нашли в монтаже, какие-то недоделки, но, как я понимаю, для них это было незначительным моментом. Плюс ко всему он сказал такую фразу: «Дом недавно построился, он оседает, и из-за этого появляются неровности в стенах, которые влияют на работу лифта», — добавляет едва не родившая в кабине лифта женщина. — Самое интересное, что когда мы с мужем приезжали сюда с риелтором, тогда еще никому не давали ключи, велись завершающие работы, мы поднимались на лифте и он также трясся. К нам должен был подъехать дизайнер и в итоге прямо перед ним лифт сломался. То есть эти проблемы были не с того момента, как люди заселились или что они перегружали, или еще что-то, а проблема шла от этапа монтажа. Кабину лифта или неправильно поставили, или в нем дефект, о котором нам не говорят. Самое смешное, что как-то раз нам писала в чат Ирина Седова (замдиректора УК «Тейя», — Прим. ред.), что якобы лифт застревал по причине того, что в шахте было много цемента и всякого мусора. Это уже за гранью абсурда, конечно.





Однако злоключения жильцов ЖК «Счастье» на этом не заканчиваются. Как утверждает еще один обладатель квадратных метров в новом ЖК Данила Посохов, рядом с домом расположилась мусорка, которая с каждым днем только увеличивается в масштабах, а изнуряющий август, словно последнее предостережение — случайная искра и все вспыхнет.

— Мы купили квартиру, и по соседству нам досталась мусорка. Уже один раз обращались в СМИ, чтобы ее убрали. Ее расчистили в марте этого года, но за пару месяцев буквально вся площадка оказалась снова забита полностью. Сюда свозится весь строительный мусор, скорей всего со всех дачных участков поселковых. Когда ветер сильный — мусор летит на нашу придомовую территорию. Вонь в такую жару стоит ужасная, ее чувствуешь даже на 13-м этаже. У нас окна выходят на контейнерную площадку. Выходишь на балкон и смотришь на мусорку. Не очень приятные ощущения. К тому же, в такую жару легко может что-то воспламениться. Тут много веток, мы очень боимся за наш дом, — делится Данила.





Молодой человек утверждает, что обращения в УК успеха не имели.

— Представители компании имитировали бурную деятельность, говорили, что в скором времени мусорку уберут, что отправляли запросы в администрацию Краснооктябрьского района, но никаких результатов мы до сих пор не увидели, — сетует житель новостройки.





Казалось бы, куда уже хуже, но и здесь журналистов «Высоты 102» ждало новое не самое приятное открытие.

— Есть проблемы с водой, которые происходят на протяжении долгого времени. Невозможно купаться: меняется напор воды и температура. Из кранов льется либо ледяная вода, либо кипяток. Детей купать в таких условиях невозможно, — делится наболевшим еще одна жительница дома Елена Потехина. — Говорили в управляющую компанию о наших проблемах, но она бездействует. Нам сказали, что мы неправильно установили унитазы, раковины и смесители, требуют на них паспорта. Зачем они это делают — ни один собственник не может понять.





Жительница дома рассказывает, что приглашенные со стороны слесари не нашли никакой проблемы и заявили, что с сантехникой все в порядке.

— Проблемы с водой постоянные почти в каждой квартире нашего ЖК. Доходит до того, что открываешь кран с холодной водой — идет горячая, открываешь кран с горячей водой — получаешь холодную, — говорит Елена.

Согласно открытым данным, дом находится в управлении ООО «Управляющая компания Тейя», руководителем и бенефициаром которой является Наталья Антонова.

Редакция «Высоты 102» попыталась связаться с представителями УК по телефону, указанному на официальном сайте организации. Трубку никто не взял. Лишь по номеру аварийно-диспетчерской службы удалось выйти на заместителя директора фирмы, представившуюся Ириной Николаевной. Очевидно, что речь об Ирине Седовой, которую в своем обращении упоминали жители.

Разговора, впрочем, с женщиной у корреспондента информагентства так и не сложилось. Представитель управляющей компании пояснила, что на номер, указанный на сайте организации и по которому она нам ответила, звонить нельзя ранее 17.00, а комментировать ситуацию она будет только в офисе УК на улице Мира, 13. Корреспондент информагентства предложил замдиректора встретиться, на что получил отказ. После этого Ирина Николаевна бросила трубку.

Редакция ИА «Высота 102» просит расценивать данную публикацию как официальное обращение жильцов дома №29А по улице Тарифной в прокуратуру и Госжилнадзор с просьбой о проведении проверки.

Фото и видео: ИА «Высота 102»

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