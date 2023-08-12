В Волгограде начали ремонтировать несчастливый лифт в ЖК «Счастье»

Рабочие приступили к ремонту лифта в ЖК «Счастье», расположенном на улице Тарифная, 29а в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили V102.RU горожане, проживающие в высотке.
Напомним, накануне V102.RU сообщало о проблемах,
с которыми столкнулись новоселы дома. И одна из них заключалась в неисправном лифте. Так, по словам жильцов, кабина часто застревала, «прыгала», а порой могли и пролететь несколько этажей вниз. Поездки в лифте иногда оборачивались вызовом медиков для «узников» замкнутого пространства. А одна из беременных жительниц, застряв в лифте, едва там не родила.
Волгоградцы считают, что в доме изначально установили лифт с заводским браком и требуют, чтобы его заменили. При этом в компании «Лифт-Сервис» людям заявляли, чтобы они «не выдумывали проблемы».Фото Павла Мирошкина/V102.RU