Под Волгоградом «Лада» протаранила Mitsubishi: двое погибли, пятеро в больнице

Страшная авария произошла накануне, 13 августа, в Светлоярском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась в 15-50 ч. на 1032 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». 31-летний водитель «ВАЗ-21124», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 47-летний мужчина.





В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте. 9-месячный пассажир «ВАЗа» умер в больнице.

В медучреждение доставлены 33-летняя и 4-летняя пассажирки автомашины «ВАЗ», водитель и 47-летняя, 39-летняя, 35-летний пассажиры Mitsubishi.