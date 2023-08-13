Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл «Краснодару-2» и опустился на дно таблицы

Спорт 13.08.2023 21:59
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13.08.2023 21:59


Очередным поражением закончился матч «Ротора» после отставки главного тренера Алексея Стукалова.  Сине-голубые сегодня, 13 августа, на Волгоград Арене уступили «Краснодару-2» со счетом – 1:2, сообщает V102.RU.
Уже по традиции волгоградцы начали игру довольно бодро. И буквально через несколько минут после передачи Дмитрия Прищепы в штрафную гостей у сине-голубых был шанс открыть счет, но в итоге гола не получилось. Затем игра развернулась в основном в центре поля, но многочисленные фолы не обернулись результатами ни для одной из сторон. Заскучавшие было болельщики встрепенулись лишь на 26-й минуте, когда Ризван Ахмедханов нанес сильный дальний удар по воротам, хотя голкипер «Краснодара-2» успешно с ним справился. Вскоре гости попытались ответить на атаку, однако после розыгрыша штрафного мяч не попал в створ. На этом удача для волгоградцев закончилась. В конце  тайма «Ротор» пропустил первый гол. Сергей Зуйков потерял мяч, чем воспользовались соперники и вывели своего игрока на рандеву с волгоградским голкипером. Переиграв Вадима Аверкиева, футболист «Краснодара-2» отправил мяч в сетку. Болельщики на это ответили негодующим гулом.
В начале второй половины «Ротор» отчаянно пытался отыграться и первое время демонстрировал преимущество во владении мячом, свидетельством чему стали несколько ударов по воротам гостей, которые, впрочем, оказались безрезультативными. Окончательно огорчил болельщиков второй гол краснодарцев, забитый на 70-й минуте. Игрок гостей выбежал в контратаку по правому флангу, сделал голевой пас на партнера, а тот мастерски переиграл защитников «Ротора». Правда, волгоградцы тут же отыграли один мяч. Рамазан Гаджимурадов выполнил дальнюю передачу на Даниила Арсентьева, который, кстати, незадолго до этого вышел на замену. Он и принес единственный гол «Ротору» в этой игре.
Второго взятия ворот гостей в этом матче у «Ротора» уже не получилось, хотя волгоградцы и «сидели» на половине «Краснодара-2». Гости грамотно убивали время, периодически падали  и срывали темп атак соперника.  После финального свистка упали на поле уже футболисты «Ротора», не в силах скрыть свои эмоции от очередного поражения. Расстроенными уходили и 17137 болельщиков, которые, несмотря на последние потрясения в клубе, все-таки верили, что команда сможет переломить неудачную серию в нынешнем чемпионате.
Таким образом, «Ротор» после проигрыша «Краснодару-2» опустился на дно турнирной таблицы. Интересно, что за игрой на Волгоград Арене наблюдал потенциальный кандидат на пост нового главного тренера волгоградского клуба. По информации телеграмм-канала "ФНЛ с Ильевым", эту должность может занять Сергей Попков – бывший министр спорта Волгоградской области, который ранее возглавлял комитет по подготовке к ЧМ-2018.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


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