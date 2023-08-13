Федеральные новости

Росздравнадзор объяснил новые правила продажи лекарств с 1 сентября

Федеральные новости 13.08.2023 13:24
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13.08.2023 13:24



Росздравнадзор прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об изменении правил продажи населению рецептурных лекарственных препаратов с 1 сентября, передает V102.RU.
Различные издания ссылались на постановление правительства РФ от 24 марта 2023 г. № 468 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которое вступает в силу с 1 сентября текущего года. Начиная с этой даты, все аптечные организации в составе информации, предоставляемой при выводе из оборота (розничная торговля), обязаны предоставить реквизиты рецепта на лекарственный препарат (дата, номер и серия (при наличии). 
В частности сообщалось, что это касается всех рецептурных препаратов, которые раньше в аптеках продавали без проблем. Однако Росздравнадзор пояснил, что все же речь идет о препаратах строго учета и льготных лекарствах.
Комментарий Росздравнадзора:
- В связи с вступлением в силу с 1 сентября ряда изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения ( постановление Правительства РФ от от 14.12.2018 № 1556), уточняющих в том числе порядок вывода из оборота (продажи) рецептурных лекарственных препаратов Росздравнадзор сообщает.
Согласно уточненной норме при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, аптеке необходимо предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта (номер, серия и дата).
Для реализации данных изменений в соответствии с пунктом 32 указанного положения подготовлен проект инструкции по представлению сведений в систему мониторинга (Паспорта процессов), которым предусмотрено, что сведения о рецептах передаются только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату (к таким относятся рецепты на препараты строго учета и льготные лекарства).

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