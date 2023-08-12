Происшествия

В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюки

Происшествия 12.08.2023 20:52
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12.08.2023 20:52


Специалисты Центра острых отравлений спасли 11-летнюю девочку после укуса гадюки. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенка, проживающего в Палласовском районе, змея укусила за ногу прямо  во дворе дома, где играла девочка.

Первую помощь оказала бабушка: женщина попыталась высосать яд из ранки, после чего пострадавшая была доставлена в Палласовскую ЦРБ. После консультации с токсикологами ГКБСМП № 25 школьница была переведена для лечения в Центр острых отравлений.

- Пациентке оперативно была введена сыворотка против яда гадюки. Угрозы жизни нет, терапия продолжается. Состояние ребёнка – с положительной динамикой, - отметил внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области, руководитель Центра острых отравлений ГКБСМП № 25 Сергей Ларионов.

Токсиколог напомнил, что в случае укуса змеи нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Высасывание яда из ранки допускается только в том случае, если на слизистой оболочке рта нет травм и повреждений. Место укуса следует обработать антисептическим или мыльным раствором только на водной основе; далее следует наложить стерильную повязку. Прижигание и накладывание жгута запрещено. До приезда медиков и во время транспортировки необходимо расположить пострадавшую конечность выше туловища и обеспечить её неподвижность.

Фото телеграм-канала облкомздрав 34

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