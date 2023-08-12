



Специалисты Центра острых отравлений спасли 11-летнюю девочку после укуса гадюки. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенка, проживающего в Палласовском районе, змея укусила за ногу прямо во дворе дома, где играла девочка.

Первую помощь оказала бабушка: женщина попыталась высосать яд из ранки, после чего пострадавшая была доставлена в Палласовскую ЦРБ. После консультации с токсикологами ГКБСМП № 25 школьница была переведена для лечения в Центр острых отравлений.- Пациентке оперативно была введена сыворотка против яда гадюки. Угрозы жизни нет, терапия продолжается. Состояние ребёнка – с положительной динамикой, - отметил внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области, руководитель Центра острых отравлений ГКБСМП № 25 Сергей Ларионов.