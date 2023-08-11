Сегодня, 11 августа, стали известны подробности о расправе над двумя мужчинами в городе Котельниково Волгоградской области. По информации Telegram-канала BAZA, двое убийц – мужчина и женщина – состоят в браке. Всего за 10 месяцев – с октября 2022 года – они убили трех человек. Во всех преступлениях им помогал знакомый.

Напомним, о жестоком убийстве 38-летнего и 21-летнего жителей города Котельниково СУ СК России по Волгоградской области сообщало накануне. Задержать опасных преступников удалось оперативникам ГУ МВД России по региону.

По информации следственного управления СКР, причиной убийства 38-летнего мужчины на берегу реки Аксай Курмоярский стал вспыхнувший во время импровизированного застолья конфликт. Несчастного забили до смерти, после чего закопали недалеко от места преступления.

Эти же сведения дублирует сегодня и Telegram-канал, называя имена преступников и дату совершенного преступления.

– 6 августа недалеко от станции «Котельниково» собралась компания отдыхающих. Среди них были муж и жена, Любовь и Алексей Т., Александр Г., Вячеслав М. и еще один мужчина. Как это часто бывает, во время распития алкоголя отдыхающие поругались друг с другом – и последнему мужчине не повезло: его забили до смерти. Убийцы спрятали труп в яму, присыпали землей и спокойно ушли с места преступления, – сообщает BAZA. – Правда, остался небольшой осадок в виде лишнего свидетеля.

По информации авторов Telegram-канала, с 21-летним Вячеславом М. супружеская пара решила покончить через день после убийства на берегу реки – 8 августа. Для этого Любовь и Алексей Т. позвали парня с собой на рыбалку.

– На берегу реки Аксай Курмоярский компания вновь начала выпивать, но до рыбы так и не дошла. Рыбалка была лишь предлогом: супруги и и Александр Г. хотели избавиться от свидетеля. Они избили Мамончева до потери сознания и скинули тело в реку, – сообщает подробности Telegram-канал.

Уточняется, что преступники были задержаны на следующий день оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. На допросе у следователей, супруги сознались, что в октябре 2022 года во время пьяной ссоры также забили до смерти своего знакомого и скинули его тело в колодец.

– После признания полиция проверила указанное место и действительно нашла там сильно разложившийся труп мужчины, – уточняет BAZA. – В итоге на счету четы Т. и Александра Г. оказалось как минимум три человека. Следствие продолжается.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, уголовное дело в отношении двух 36-летних мужчин и 33-летней женщины возбуждено по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

Фото: OK.ru