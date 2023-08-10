Расследования

Под Волгоградом двое мужчин и женщина убили оппонента и соучастника

Расследования 10.08.2023 13:45
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10.08.2023 13:45


В Волгоградской области двое мужчин и женщина зверски убили во время конфликта своего знакомого, после чего расправились с соучастником, выбросив его тело в реку. Преступников в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Котельниковскому. На допросе у следователей задержанные сознались еще в одном убийстве. 

Двух мужчин – 38-летнего и 21-летнего жителей Котельниковского района, по информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, подельники убили 5 августа на берегу реки в Котельниково.  

– По предварительным данным задержанные 5 августа совместно 38-летним мужчиной и 21-летним молодым парнем находились на берегу реки Аксай Курмоярский недалеко от улицы Дачная города Котельниково, где распивали спиртное, – рассказала Дарья Буянова ИА «Высота 102». – В процессе между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые совместно с молодым парнем избили 38-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты закопали тело погибшего на берегу реки. 



После убийства 21-летний мужчина решил сообщить о случившемся полицейским, однако, узнав об этом, двое мужчин и женщина убили его. Тело молодого человека подельники выбросили в реку. 

Но и это не все. В ходе допроса в следственном отделе один из задержанных признался еще в одном убийстве. По информации СУ СКР, в ноябре 2022 года троица, находясь в одном из частных домов по улице Куйбышева в Котельниково, убила 44–летнего мужчину. Тело убитого преступники сбросили в колодец. 

– При проведении осмотров мест происшествий тела всех погибших были обнаружены, – сообщает Дарья Буянова. – Следователями назначены судебные экспертизы.

Все подозреваемые задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Следователями и криминалистами проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств. Уголовное дело в отношении двух 36-летних мужчин и 33-летней женщины возбуждено по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство двух и более лиц. 

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