В Волгоградской области выросли цены на мясо и курятину

Экономика 10.08.2023 19:33
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10.08.2023 19:33
В Волгоградской области зафиксирован рост цен на почти все виды мяса и курятину. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, так, за последнюю неделю стоимость говядины (кроме бескостной) увеличилась на 0,82% - до 467,81 рубля за кг. Выросла цена на свинину – на 1,31% (311,12 рубля за кг). Стоимость баранины осталась прежней, но и она впечатляет – 553,99 рубля за кг. При этом на днях в Минсельхозе РФ заверили, что цены на мясо в России должны снизиться к концу августа.
Подорожали в регионе и куры – рост составил 1% (170,25 рубля за кг). Прибавила также в цене мороженая рыба – на 1,37% (146,46 рубля за кг).
В то же время в Волгоградской области подешевели гречка – на 2,2% (до 62,37 рубля), вермишель – на 2% (52,16 рубля за кг).
В регионе снизились цены практически на все овощи. Заметнее всего подорожал картофель – на 16% (до 32,92 рубля за кг). Подорожали из овощей только огурцы – на 3,74% - до 60 рублей за кг.
А вот рост цен на яблоки в разгар лета в Волгоградской области продолжился. За неделю эти фрукты подорожали на 1,8% и стали стоить в среднем 100 рублей. Любопытно, что бананы за этот же период подешевели на 4% - до 89,23 рубля. И теперь экзотические фрукты можно купить дешевле, чем российские.
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