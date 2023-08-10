Под Волгоградом погиб водитель опрокинувшейся «девятки», трое в больнице

Происшествия 10.08.2023 11:40
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10.08.2023 11:40
В Волжском в поселке Погромный накануне, 9 августа, в ДТП погиб 48-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 17-23 ч. на улице Олега Кошевого. Водитель в какой-то момент потерял управление автомобилем, в результате чего «ВАЗ-2109» вылетел в кювет.
Водитель скончался на месте происшествия, 39-летний, 42-летний и 42-летняя пассажиры доставлены в медучреждение.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что машина ехала с высокой скоростью.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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