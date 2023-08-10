«Вы с ума, что ли, посходили?»: цены на бензин и дизтопливо в Волгоградской области сделали новый рекордный скачок
Экономика 10.08.2023 09:34
0
10.08.2023 09:34
Рекордным подорожанием всех видов автомобильного топлива отметилась Волгоградская область за последнюю неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, бензин АИ-92 за несколько дней подорожал на 41 копейку – до 49,93 рубля за литр. На столько же вырос в цене и АИ-95 – до 55,47 рубля за литр.
Дизтопливо также подорожало на 27 копеек и теперь цена на него достигла нового психологического рубежа в 57 рублей за литр.
Но «чемпионом» по росту цен оказался бензин АИ-98. За неделю его стоимость выросла на 80 (!) копеек.
Напомним, цены на бензин начали стремительно расти в регионе в последние недели. И, как видно, процесс этот только набирает обороты. По наблюдениям водителей, ценники на заправках меняются едва ли не каждый день.
Среди иномарок возрастом до трех лет не осталось ни одной дешевле миллиона рублей09.08.2023 14:15
Экономика 09.08.2023 14:15
Участники фокус-группы начинают запуск операций в цифровых рублях09.08.2023 13:49
Экономика 09.08.2023 13:49
ЦБ: волгоградский бизнес за год приспособился и разбогател08.08.2023 20:13
Экономика 08.08.2023 20:13
В Котельниково прошла «охота на риски»08.08.2023 11:05
Экономика 08.08.2023 11:05
В Волгограде на 11,4% упали темпы ввода жилья08.08.2023 07:45
Экономика 08.08.2023 07:45
Региональные соревнования лаборантов впервые пройдут на промплощадке АО «КАУСТИК»07.08.2023 17:12
Экономика 07.08.2023 17:12
На кредитную активность МСБ в первом полугодии повлияли стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос07.08.2023 14:31
Экономика 07.08.2023 14:31
Волгоградцы в полтора раза чаще стали брать ипотеку07.08.2023 13:53
Экономика 07.08.2023 13:53
Открытие Авто: объем продаж сохранят китайские бренды, которые минимизируют повышение цен07.08.2023 13:15
Экономика 07.08.2023 13:15
Работники «Красного Октября» приняли участие в чемпионате профмастерства07.08.2023 10:17
Экономика 07.08.2023 10:17
Авторынок продолжает ставить рекорды роста06.08.2023 15:51
Экономика 06.08.2023 15:51
В первом полугодии доля параллельного импорта автомобилей достигла 14%04.08.2023 14:46
Экономика 04.08.2023 14:46
Вице-губернатору Иванову доложили об успехах в волгоградском АПК на «Дне поля»04.08.2023 09:01
Экономика 04.08.2023 09:01
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделю03.08.2023 20:14
Экономика 03.08.2023 20:14
Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей03.08.2023 10:58
Экономика 03.08.2023 10:58