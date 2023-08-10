Экономика

«Вы с ума, что ли, посходили?»: цены на бензин и дизтопливо в Волгоградской области сделали новый рекордный скачок

Экономика 10.08.2023 09:34
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10.08.2023 09:34


Рекордным подорожанием всех видов автомобильного топлива отметилась Волгоградская область за последнюю неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, бензин АИ-92 за несколько дней подорожал на 41 копейку – до 49,93 рубля за литр. На столько же вырос в цене и АИ-95 – до 55,47 рубля за литр. 
Дизтопливо также подорожало на 27 копеек и теперь цена на него достигла нового психологического рубежа в 57 рублей за литр. 
Но «чемпионом» по росту цен оказался бензин АИ-98. За неделю его стоимость выросла на 80 (!) копеек. 
Напомним, цены на бензин начали стремительно расти в регионе в последние недели. И, как видно, процесс этот только набирает обороты. По наблюдениям водителей, ценники на заправках меняются едва ли не каждый день.

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