Бочаров посадил чиновников в автобус и увез в неизвестном направлении

В Волгограде сегодня, 9 августа, губернатор Андрей Бочаров неожиданно прервал запланированное совещание по развитию ЖКХ. Как сообщает V102.RU, глава региона попросил чиновников оставить в зале вещи и проследовать на выход.





— Я внимательно ознакомился с представленными материалами. Работа проделана достаточно большая — на бумаге. Планы есть, цифры есть, а людей и про людей там нет. С кем вы решили реализовывать эти проекты? Давайте мы проведем наше совещание в другом формате. Вещи оставьте здесь, все вместе сейчас сядем в автобус, и я на пальцах вам объясню, что я имел в виду. И вы мне дадите пояснения — вдруг, я заблуждаюсь и в чем-то не прав, — заявил перед внезапным демаршем Бочаров.

Куда глава региона повез чиновников и что их ожидает — остается загадкой. Судя по всему, сегодня многие государевы мужи столкнутся, наконец, с реальной жизнью и что-то осознают.

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