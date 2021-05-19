Общество

Волгоградский губернатор провел чиновников до 7-й больницы по кочкам

Общество 19.05.2021 12:32
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19.05.2021 12:32


На месте обычных  жителей Советского района, добирающихся по пыли и жаре до 7-й больницы на улице Казахской, сегодня ощутили себя волгоградские чиновники и губернатор Андрей Бочаров. Во время выездного совещания глава региона внезапно отклонился от маршрута и с мэром Волгограда Виталием Лихачевым, депутатом Госдумы Евгением Москвичевым прошелся от Второй продольной до медучреждения, сообщает ИА «Высота 102».

В начале пути чиновникам пришлось внимательно смотреть под ноги: выщербленный потрескавшийся асфальт — настоящий квест для любого пешехода. Дальше — больше: перед трамвайными путями строят новый тротуар, и представителям власти ничего не оставалось, кроме как пройти по песку и щебню, пачкая начищенные туфли и снимая пиджаки под палящим солнцем. Наконец, за рельсами запыхавшиеся чиновники вышли на новый тротуар перед больницей №7 и прочувствовали на себе, насколько необходимо качественное благоустройство. Впрочем, губернатор не первый раз прибегает к столь действенным методам: не так давно он заставил подчиненных подняться за собой на 20-й этаж нового дома, чтобы те ощутили, как тяжело жителям тех многоэтажек, где не работают старые лифты.

На этом сюрпризы от главы региона не закончились: Андрей Бочаров без предупреждения нагрянул в больницу №7 — раз находился рядом. Губернатор прошелся по территории учреждения, куда его вышла встретить главврач Наталья Панина, явно огорошенная внеплановым визитом первого лица региона. Андрей Бочаров осмотрел двор больницы и отметил ухоженный вид и чистоту.


Прошелся губернатор и до пустыря, где скоро построят реабилитационный центр, и увидел, каким будет благоустройство перед детским корпусом: здесь поставят детские и взрослые качели и огромные солнечные часы. Внеплановую проверку больница №7 прошла успешно — главврачи уже давно поняли, что Андрей Бочаров поклонник внезапных визитов в поликлиники и стационары, и нужно не наводить марафет, а поддерживать порядок постоянно.

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