Борьба с коррупцией

На Волгоградскую облдуму в 2022 году потратили треть миллиарда

Борьба с коррупцией 07.08.2023 18:37
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07.08.2023 18:37


Содержание Волгоградской областной думы в 2022 году обошлось в 314 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU, такие данные приводит региональная КСП в отчете о результатах проверки бюджетной отчетности регпарламента. 
Всего на деятельность областной думы в прошлом году было заложено 318 миллионов рублей, что на 14 миллионов больше, чем в 2021 году. Это было связано с увеличением ассигнований на обеспечение деятельности думы. 
Однако по итогам года в регпарламенте умудрились сэкономить 1,1% от выделенных средств или около 3,5 миллионов рублей  благодаря конкурсным процедурам на закупку товаров, работ и услуг.
К слову, штат Волгоградской облдумы в 2022 году состоял из 169 человек. Так, в аппарате областной думы трудились 134 служащих. Еще 22 депутата работали на постоянной основе, а 13 – на непостоянной профессиональной основе. 
Напомним, расходы на Волгоградскую областную думу растут в регионе с каждым годом. Так, в 2021 году депутаты и сотрудники аппарата «проели» 287 миллионов рублей из бюджета, что было на 6% больше, чем в 2020-м.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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