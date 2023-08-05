Три человека пострадали в ночном ДТП на трассе под Волгоградом









Трое мужчин пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе около Михайловки в Волгоградской области, передает V102.RU.













- При столкновении двух легковых автомобилей пострадали мужчины 2001 г.р., 1964 г.р. и 2009 г.р. Врачами СМП была оказана помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».

Известно, что авария произошла в 1:30 ночи на 783 км трассы Р-22 «Каспий».

Фото: ГБУЗ «КССМП»



