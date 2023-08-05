У Латошинки в Волгограде пешехода насмерть сбили Mercedes и Renault





Смертельное ДТП произошло у элитного поселка Латошинка в Тракторозаводском районе Волгограда, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне в 22615 на улице Латошинская автомобиль Mercedes сбил пешехода. За рулем престижной иномарки находился 49-летний мужчина.

От удара пострадавшего отбросило на Renault Logan, который двигался во встречном направлении. В результате двойного наезда пешеход скончался на месте ДТП. Личность погибшего устанавливается.



