







Фроловский городской суд в Волгоградской области прекратил уголовное производство в отношении главы Краснолиповского сельского поселения, который обвинялся в служебном подлоге из-за фиктивного ремонта дороги, передает V102.RU.

Как сообщили в суде, освобожденному от уголовной ответственности главе поселения назначен судебный штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Судом установлено, что 19 августа 2021 года на администрацию Краснолиповского сельского поселения судом была возложена обязанность в течение 8 месяцев провести грейдирование и отсыпку щебнем автомобильной дороги общей протяженностью 7000 метров, ведущей к хутору Выездинский Фроловского района от трассы «Фролово-Дон». Срок добровольного исполнения судебного решения истекал 19 мая 2022 года. Бюджету Краснолиповского сельского поселения была выделена целевая субсидия в сумме более 240 тысяч рублей на ремонт указанной дороги. Однако глава сельского поселения обязательства по приведению в нормативное состояние грунтовой дороги не исполнил.

В декабре 2021 года с целью имитации исполнения решения суда он подписал акты приемки выполненных работ по транспортировке и грейдированию щебня, содержащие заведомо ложные сведения о проведении ремонта.

Как ранее сообщала прокуратура региона, отсутствие транспортной доступности затрудняло доставку продуктов питания, влияло на оперативность оказания неотложной медицинской помощи, чем существенно были нарушены интересы 65 жителей х. Выездинский Фроловского района. В этой связи было инициировано уголовное преследование по факту фиктивного исполнения судебного решения.

Уголовное дело было направлено во Фроловский городской суд Волгоградской области. Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ, по которой обвиняли главу, в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

- Подсудимым и стороной защиты в судебном заседании заявлено ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по ч.2 ст.292 УК РФ и прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, мотивировав тем, что он впервые совершил преступление средней тяжести, имеет возможность выплатить назначенный судом штраф. Также пояснил, что он действительно совершил ошибку, когда подписал указанные в обвинении акты выполненных работ до фактического выполнения данных работ, - рассказали в суде.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в настоящее время автодорога приведена в нормативное состояние, права и законные интересы жителей х.Выездинский на транспортную доступность полностью восстановлены. Также были учтены данные о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих ответственность, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также полное устранение причин, послуживших совершению преступления и последствий.

На этом основании ходатайство было удовлетворено.

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