Следователи занялись главой села после липового ремонта дороги под Волгоградом





Уголовное дело возбуждено в отношении главы сельского поселения в Волгоградской области после фиктивного ремонта дороги.

- На основании материалов надзорной проверки в отношении главы Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Нарушения были вскрыты Фроловской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что по иску Фроловской межрайонной прокуратуры суд обязал администрацию указанного сельского поселения провести грейдирование и отсыпку щебнем автомобильной дороги протяженностью 7 км, ведущей к хутору Выездинский. Однако глава поселения выполнил это решение только на бумаге.

В декабре 2021 года он изготовил и подписал акты приемки выполненных работ по договорам поставки щебня и грейдирования.

- На самом деле ремонтные работы не проводились. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде фактического неисполнения решения суда по социально значимому вопросу, - отметила Черединина.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые и приняли решение о возбуждении уголовного дела.



