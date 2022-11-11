Борьба с коррупцией

Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дороги

Борьба с коррупцией 11.11.2022 20:38
0
11.11.2022 20:38



Сегодня, 11 ноября  Фроловским межрайонным прокурором Волгоградской области Михаилом Андреевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.Факт фальсификации был выявлен по результатам проверки надзорного органа.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2021 года по итогам рассмотрения искового заявления Фроловского межрайонного прокурора суд обязал администрацию Краснолиповского сельского поселения провести грейдирование и отсыпку щебнем автомобильной дороги общей протяженностью 7000 метров, ведущей к х. Выездинский Фроловского района от трассы «Фролово-Дон».

Впоследствии администрацией Фроловского муниципального района Волгоградской области бюджету Краснолиповского сельского поселения была выделена целевая субсидия в сумме более 240 тыс. рублей на ремонт указанной дороги. Однако глава Краснолиповского сельского поселения с целью имитации исполнения решения суда в декабре 2021 года подписал акты приемки выполненных работ по транспортировке и грейдированию щебня, содержащие заведомо ложные сведения о проведении ремонта.

В ходе прокурорской проверки фактического исполнения судебного решения установлено, что работы по ремонту дороги не проводились. Отсутствие транспортной доступности затрудняло доставку продуктов питания, влияло на оперативность оказания неотложной медицинской помощи, чем существенно были нарушены интересы 65 жителей х. Выездинский Фроловского района. В этой связи прокуратурой инициировано уголовное преследование по факту фиктивного исполнения судебного решения.

Расследование уголовного дела проводилось Фроловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признает.
Уголовное дело направлено  во Фроловский городской суд Волгоградской области.
Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Кроме того, по итогам прокурорской проверки по фактам фальсификации официальных документов ОД МО МВД России «Фроловский» возбуждены уголовные дела в отношении двух лиц, которые совместно с главой сельского поселения участвовали в подписании заведомо подложных актов выполненных работ. Правовая оценка их действиям будет дана по итогам расследования.

В настоящее время по результатам принятых прокуратурой мер реагирования, в том числе инициирования уголовного преследования, дорога отсыпана щебнем.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
10.11.2022 15:41
Борьба с коррупцией 10.11.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.11.2022 16:01
Борьба с коррупцией 09.11.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2022 16:27
Борьба с коррупцией 07.11.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.10.2022 13:34
Борьба с коррупцией 13.10.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2022 18:03
Борьба с коррупцией 10.10.2022 18:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2022 15:01
Борьба с коррупцией 10.10.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2022 11:49
Борьба с коррупцией 10.10.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.10.2022 17:14
Борьба с коррупцией 05.10.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.10.2022 16:09
Борьба с коррупцией 04.10.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.10.2022 10:29
Борьба с коррупцией 04.10.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.10.2022 09:51
Борьба с коррупцией 01.10.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2022 12:22
Борьба с коррупцией 27.09.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.09.2022 13:15
Борьба с коррупцией 21.09.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.09.2022 07:54
Борьба с коррупцией 21.09.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.09.2022 10:14
Борьба с коррупцией 20.09.2022 10:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
«Сестра уже нашлась»: в Волгоградской области разыскивают 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
20:59
Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представлениеСмотреть фотографии
20:38
Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дорогиСмотреть фотографии
20:11
Первая компания подала заявку на получение волгоградских трамваев в концессиюСмотреть фотографии
19:57
Масштабная зачистка началась в пойме Царицы после ЧП на коллектореСмотреть фотографии
19:23
Побирался на развитие бизнеса: полиция разыскивает жертв 32-летнего мошенника в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
«Это просто какие-то кровопийцы»: жителя Волгограда поставила «на счетчик» каршеринговая фирмаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО поддерживают возможное появление цифрового рубляСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде закупают еще 60 новых автобусовСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выиграл в лотерею суперприз в размере 56 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:49
Рейтинг туристических мест ко дню рождения ДостоевскогоСмотреть фотографии
15:22
Волгоградские школьники собрали гумпомощь сверстникам из ДонбассаСмотреть фотографии
14:24
Волгоградская область удостоена переходящего вымпела Министра обороны РФСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде на месте коммунальной аварии работают люди в белых скафандрахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчинуСмотреть фотографии
12:50
«Красный Октябрь» принял участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо»Смотреть фотографии
12:46
85 квартир закупает мэрия для переселения волгоградцев в 2023 годуСмотреть фотографии
12:05
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор троим исламистамСмотреть фотографии
11:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» пополняет подземный парк рудника Гремячинского ГОКа проходческой техникойСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб один человек, другой пострадалСмотреть фотографии
11:10
Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварииСмотреть фотографии
10:56
«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронкуСмотреть фотографии
10:54
МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцыСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде ветерана труда оставили без пособия из-за «большой» пенсииСмотреть фотографии
10:03
На юге Волгограда до ночи устраняли порыв на трубе с холодной водойСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области колонна мобилизованных отразила атаку ДРГСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде самогонщик доставлен с больницу со страшными ожогамиСмотреть фотографии
09:31
Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
08:46
В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флоруСмотреть фотографии
 