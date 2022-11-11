







Сегодня, 11 ноября Фроловским межрайонным прокурором Волгоградской области Михаилом Андреевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан), рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.Факт фальсификации был выявлен по результатам проверки надзорного органа.







Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2021 года по итогам рассмотрения искового заявления Фроловского межрайонного прокурора суд обязал администрацию Краснолиповского сельского поселения провести грейдирование и отсыпку щебнем автомобильной дороги общей протяженностью 7000 метров, ведущей к х. Выездинский Фроловского района от трассы «Фролово-Дон».







Впоследствии администрацией Фроловского муниципального района Волгоградской области бюджету Краснолиповского сельского поселения была выделена целевая субсидия в сумме более 240 тыс. рублей на ремонт указанной дороги. Однако глава Краснолиповского сельского поселения с целью имитации исполнения решения суда в декабре 2021 года подписал акты приемки выполненных работ по транспортировке и грейдированию щебня, содержащие заведомо ложные сведения о проведении ремонта.





В ходе прокурорской проверки фактического исполнения судебного решения установлено, что работы по ремонту дороги не проводились. Отсутствие транспортной доступности затрудняло доставку продуктов питания, влияло на оперативность оказания неотложной медицинской помощи, чем существенно были нарушены интересы 65 жителей х. Выездинский Фроловского района. В этой связи прокуратурой инициировано уголовное преследование по факту фиктивного исполнения судебного решения.





Расследование уголовного дела проводилось Фроловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном фигурант уголовного дела не признает.







Кроме того, по итогам прокурорской проверки по фактам фальсификации официальных документов ОД МО МВД России «Фроловский» возбуждены уголовные дела в отношении двух лиц, которые совместно с главой сельского поселения участвовали в подписании заведомо подложных актов выполненных работ. Правовая оценка их действиям будет дана по итогам расследования.





В настоящее время по результатам принятых прокуратурой мер реагирования, в том числе инициирования уголовного преследования, дорога отсыпана щебнем.

Уголовное дело направлено во Фроловский городской суд Волгоградской области.Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.