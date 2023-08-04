



Четыре гандболистки «Динамо-Синары» попали в окончательную заявку молодёжной сборной России на Игры стран СНГ, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.





Фото Федерации гандбола РФ VK.com



Женская национальная команда прибыла в белорусский город Брест, где уже завтра, 5 августа, проведёт первую встречу на турнире против сборной Киргизии. Начало в 11-00.Тренерский штаб нашей сборной заявил всех четверых игроков бело-голубых, которые прошли сбор в подмосковном Чехове перед стартом соревнований. Это вратарь Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Анастасия Чешева и Алина Загороднева. Девушки успели провести первое тренировочное занятие в брестском гандбольном зале.Наставник молодёжки Алексей Гумянов дал комментарий пресс-службе Федерации гандбола России по итогам подготовки к Играм СНГ.- Сборами мы довольны. Выполнили все, что планировали. По показателям от научной группы находимся в неплохой форме. Как команда будет выглядеть с технико-тактической точки зрения, уже покажут наши матчи в Белоруссии. Настроение боевое, у всех огромное желание играть, - заявил Гумянов.В то же время «Динамо-Синара» продолжает работу на предсезонных сборах в Сочи. По сообщению пресс-службы бело-голубых, гандболистки сегодня завершили первый трёхдневный цикл тренировок. Спортсменки чередовали работу в тренажёрном зале с беговыми упражнениями на местном стадионе.