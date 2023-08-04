В Волгограде перевернувшаяся фура парализовала движение автобусов №2 и 77

Происшествия 04.08.2023 08:33
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04.08.2023 08:33
В Волгограде сегодня, 4 августа, перевернувшийся грузовик из Дагестана перегородил движение на Сарептском мосту в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в администрации города, в результате было заблокировано движение для всех видов транспорта с 7-00 до 8-00 ч. В настоящее время грузовик уже подняли, однако из-за происшествия образовалась огромная пробка. Общественный транспорт – автобусы №№2 и 77 - также не могли проехать по мосту. Сейчас движение запущено, автобусы двинулись по маршрутам. Однако из-за случившегося возможны сбои в графике следования общественного транспорта. Волгоградцев, которые ожидают данные автобусы на остановках, просят набраться терпения – общественный транспорт обязательно прибудет, хотя и с опозданием.
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