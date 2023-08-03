Спорт 03.08.2023 16:37
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03.08.2023 16:37
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение о наказании футбольного клуба «Ротор» и главного тренера Алексея Стукалова после матча с «Уфой». Как сообщает V102.RU со ссылкой на КДК, футбольному клубу вынесено замечание. Также «Ротор» оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что один из зрителей бросил какой-то предмет на поле.
Кроме того, функционеры приняли решение оштрафовать и главного тренера волгоградского клуба Алексея Стукалова за выход за пределы технической зоны. Размер штрафа составил 5 тысяч рублей.
Напомним, «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» 30 июля на Волгоград Арене со счетом 1:1. На игру бурно реагировали не только зрители, жаждущие победы волгоградцев, но и тренерский штаб.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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