



Сегодня, 30 июля, «Ротор» провел первый домашний матч, приняв на Волгоград Арене «Уфу». Однако третья игра в новом сезоне закончилась третьей ничьей - 1:1. Как сообщает V102.RU, на стадион пришло рекордное количество соскучившихся по большому футболу болельщиков – 19734 человека. Но результаты не порадовали фанатов, хотя и доставили немало эмоциональных моментов. Сегодня, 30 июля, «Ротор» провел первый домашний матч, приняв на Волгоград Арене «Уфу». Однако третья игра в новом сезоне закончилась третьей ничьей - 1:1. Как сообщает V102.RU, на стадион пришло рекордное количество соскучившихся по большому футболу болельщиков – 19734 человека. Но результаты не порадовали фанатов, хотя и доставили немало эмоциональных моментов.





Вторую половину игры «Ротор», видимо, после тренерской «накачки» в раздевалке начал с усиления давления на оборону противника и активизации атак. Сине-голубые размялись несколькими ударами по воротам противника, а на 61-ой минуте случился долгожданный гол. В нем поучаствовали полузащитник Юрий Завезен, заработавший штрафной, который исполнил Рамазан Гаджимурадов. Перед исполнением стандарта он «пошептался» с Алексеем Никитиным, а после удара борьбу за мяч выиграл Сергей Зуйков. Отскочивший мяч снова вернулся к нему и, воспользовавшись секундной суматохой, в падении Зуйков ударил и открыл счет к безумной радости болельщиков. Традиционные «обнимашки» с игроками на скамейке «Ротора» проходили под радостный рев трибун. Вторую половину игры «Ротор», видимо, после тренерской «накачки» в раздевалке начал с усиления давления на оборону противника и активизации атак. Сине-голубые размялись несколькими ударами по воротам противника, а на 61-ой минуте случился долгожданный гол. В нем поучаствовали полузащитник Юрий Завезен, заработавший штрафной, который исполнил Рамазан Гаджимурадов. Перед исполнением стандарта он «пошептался» с Алексеем Никитиным, а после удара борьбу за мяч выиграл Сергей Зуйков. Отскочивший мяч снова вернулся к нему и, воспользовавшись секундной суматохой, в падении Зуйков ударил и открыл счет к безумной радости болельщиков. Традиционные «обнимашки» с игроками на скамейке «Ротора» проходили под радостный рев трибун.

Болельщики покидали стадион хоть и не в подавленном настроении, но все же разочарованными. Волгоградцы ждут от своей команды победы и, обмениваются мнениями фанаты, уже достаточно "разминок" в виде ничьих. Тем более, что сине-голубые демонстрируют хорошую игру, но в которой, к сожалению, чего-то всегда не хватает для результата, который очень нужен и игрокам, и болельщикам.

Болельщики покидали стадион хоть и не в подавленном настроении, но все же разочарованными. Волгоградцы ждут от своей команды победы и, обмениваются мнениями фанаты, уже достаточно "разминок" в виде ничьих. Тем более, что сине-голубые демонстрируют хорошую игру, но в которой, к сожалению, чего-то всегда не хватает для результата, который очень нужен и игрокам, и болельщикам.

Иван Тюгаев

Фото автора



«Ротор», воодушевленный поддержкой трибун, начал первую половину матча активно. Зрители, в свою очередь, старались на славу – активно болели и запускали волну. Однако волгоградцы, хотя и старались контролировать мяч, не смогли достичь результата в первой половине матча. Сине-голубым удалось лишь четыре раза выстрелить в сторону ворот соперника, причем лишь один удар пришелся в створ. Произошло это в конце первой половины, когда нападающий Рашид Магомедов в падении красиво пробил. И, хотя вратарь гостей спокойно зафиксировал мяч, зрители бурно отреагировали на этот момент. Сопернику также не удавалось поразить ворота «Ротора», опасным можно было назвать лишь один удар со штрафного. В основном команды выясняли отношения в стычках, в связи с чем первая половина матча проходила с многочисленными нарушениями. Так, желтую карточку получил капитан волгоградцев Сергей Зуйков за подкат в центре поля.Первая сорокапятиминутка запомнилась больше атмосферой, чем игрой. Тем более, что на поле встретились и игроки, и тренеры, судьба которых переплелась и с «Уфой», и с «Ротором». Как ранее сообщало V102.RU, главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов, его ассистент Дмитрий Безняк и тренер по физподготовке Яков Эрлих работали раньше в клубе из Башкортостана. А помощник тренера «Уфы» Сергея Гуренко Евгений Харлачев когда-то ассистировал Александру Хацкевичу, когда «Ротор» играл в премьер-лиге. Кроме того, в стартовом составе «Ротора» вышел бывший игрок «Уфы» Алексей Никитин. А за «Уфу», в свою очередь, играл полузащитник Артем Голубев, воспитанник волгоградского футбола.Казалось, что вот она – долгожданная победа, и от «Ротора» она никуда уже не денется. Однако на 76-й минуте «Уфа» сравняла счет под стоны расстроенных фанатов.Оставшееся до конца поединка время соперники демонстрировали яростное стремление победить. Реальный шанс упустил Ризван Умаров, которому удалось пробежать полполя и выйти один на один с вратарем соперника. Обидно, но он чуть припозднился с ударом, и гола не получилось. Соперники сине-голубых также имели шансы поразить ворота «Ротора», но и гостям не хватило везения. Под занавес матча эмоции уже настолько переполняли игроков, что снова не обошлось без стычек, но это уже никому не принесло пользы.