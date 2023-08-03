В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделю

Экономика 03.08.2023 20:14
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03.08.2023 20:14
В Волгоградской области самым подорожавшим продуктом за неделю стали овощные консервы для детского питания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, консервы выросли в цене на 4,02% - до 646,54 рубля за кг. Также на 1,09% подорожали сухие молочные смеси – до 1017,42 рубля за кг.
В то же время в регионе продолжили дешеветь овощи, кроме капусты. Белокочанная прибавила в цене почти 2% - до 55,39 рубля за кг. Самым подешевевшим овощем стал лук. Стоимость этого овоща составила 42,1 рубля за килограмм. Снижение цены зафиксировано на уровне 6%.
Из круп заметнее всего подешевела гречка - на 3% за неделю. Средняя стоимость килограмма гречки составляет теперь 63,14 рубля за кг.
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