В Волгограде назвали базовую ставку для платных парковок. Разбираемся, что это значит

В Волгограде облкомтранс сегодня, 2 августа, опубликовал в открытом доступе приказ, которым в регионе утвердили методику расчета платы за пользование платными парковками. Сразу отметим, что точной цифры, сколько в конечном счете будет стоить час стоянки в том или ином муниципалитете, в этом документе нет. Озвучены лишь максимальная базовая ставка в размере 100 рублей и формула расчета. При назначении платы волгоградские чиновники будут учитывать такие параметры, к примеру, как категории автомобильных дорог и категории транспорта.

Так, в тексте документа, утвержденного временно исполняющим обязанности председателя комитета В.Ю. Медведевым, говорится следующее:

– Базовая ставка для расчета максимального размера платы за пользование на платной основе парковками составляет 100 рублей 00 копеек. Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах Волгоградской области регионального или межмуниципального значения устанавливается собственником парковки в зависимости от категории размещаемых на парковках транспортных средств; категории автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения; поправочного коэффициента, учитывающего фактическую интенсивность движения транспортных средств.

Кроме того, будет учитываться и численность жителей муниципального образования (чем больше людей, тем дороже парковка – Прим.ред).

Чиновники на местах в случае принятия решения о платных парковках должны будут помножить базовую ставку, максимальный размер которой, как было сказано составляет 100 рублей, на поправочные коэффициенты.

Формула для расчетов выглядит следующим образом:





Значит ли это, что стоимость платных парковок уже установлена в размере 100 рублей или она может в конечном итоге оказаться выше озвученной суммы? Этот вопрос ИА «Высота 102» направило сегодня в областной комитет транспорта. И вот что нам на него ответили:

– Указанные максимальные суммы нельзя воспринимать как уже установленную плату, – утверждают чиновники. – Это верхняя граница стоимости, выше которой не могут назначить плату владельцы стоянок и парковочных мест. Однако стоимость ниже указанного потолка устанавливаться может.

Кроме того, отмечают чиновники, разработка и утверждение этой методики не означают, что платные парковки появятся в самое ближайшее время.

– Этот вопрос будет находиться в ведении муниципалитетов и требовать отдельного решения, – уточняют в профильном комитете.

Отдельно в облкомтрансе ИА «Высота 102» пояснили, что администрациях Волгограда, Волжского, Камышина и других городов в случае решения о вводе платных парковок имеют право корректировать саму базовую ставку. При этом оказаться больше 100 рублей она не может, а вот меньше, вплоть до пары-тройки рублей – это пожалуйста.

Однако же, если предположить, что, к примеру, в Волгограде базовую ставку утвердят в размере максимальных 100 рублей, то может так статься, что плата за парковку будет сносной лишь для обычных велосипедов (около 50 рублей за час на не самой загруженной дороге), поскольку только в этом случае коэффициент, дифференцирующий плату в зависимости от категории транспорта, составляет 0,5. В случае с автомобилями его размер уже 1,0, 2,0 и 3,0.

Напомним, что учитывать при расчетах будут категорию автодороги (коэффициенты от 1,0 до 3,0), а также численность населения (коэффициент для Волгограда в этом случае составляет 2,5).

В конце опубликованного документа есть таблица, в которой уже содержатся готовые расчеты. По сведениям облкомтранса, это максимально возможные цифры:





Из хорошего – первые 15 минут нахождения транспортных средств на платных парковках должны быть бесплатными, согласно документу.

Напомним, что закон о платных парковках 6 июля 2023 года не без споров, но все же приняли большинством депутаты Волгоградской областной думы. При этом озвученные парламентариями 40 возможных рублей за час стоянки многие волгоградцы приняли с негодованием. Впрочем, как еще раз подчеркнлуи сегодня в облкомтрансе, чиновники на местах вправе сами устанавливать базовые ставки и производить расчеты по формуле. Также представители администраций вправе и вовсе не вводить плату за парковки.