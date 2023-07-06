Общество

«Первая реакция – протест»: Волгоградская облдума приняла закон о платных парковках

Общество 06.07.2023 11:39
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06.07.2023 11:39



Сегодня, 6 июля, Волгоградская областная дума на своем заседании приняла изменения в закон об организации дорожного движения в регионе, предусматривающие создание муниципалитетами платных парковок. Как сообщает V102.RU, после непродолжительного обсуждения законопроект был одобрен в первом и во втором окончательных чтениях.
Докладывающий по этому вопросу депутат областной думы, председатель думского комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов отметил, что Волгоград принимает такой закон одним из последних.
– Платные парковки организованы практически во всех крупных российских городах. Их свыше 20, могу перечислить, - отметил в своем выступлении депутат облдумы Руслан Шарифов. – Самая удачная модель, на мой взгляд, в Ростове-на-Дону, где платные парковки действуют в будние дни с 8 утра до 8 вечера с оплатной 35 рублей (в час - ред.). Штраф за неуплату – 1,5 тысячи рублей. Но в любом случае, это будет решать администрация Волгограда.
Парламентарий отметил, что закон «нужный и важный» и направлен на организацию парковочного пространств в городе, где число автомобилей стремительно растет. Шарифов также высказал уверенность, что введение платных парковок пойдет на пользу всем – и автомобилистам, и пешеходам, и муниципалитету. Но вводить платные парковки, как считает депутат, нужно не торопясь с учетом мнения граждан.
– Это, в первую очередь, инструмент регулирования свободных парковочных мест, – отметил Шарифов. 
А деньги, как подчеркнул депутат, в данном вопросе не главное.По его словам, по предварительным расчетам доход от всех парковочных мест составит 84 миллиона рублей.
– На мой взгляд,  это небольшая сумма, – заметил Шарифов, не пояснив при этом, какой период времени имеет в виду – год, месяц или неделю. 
Законом определен перечень льготных категорий граждан, которых освободят от платы за парковки. В первую очередь это ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий, а также граждане, которые их перевозят, многодетные и владельцы электротранспорта. 
В ходе обсуждения законопроекта депутат от КПРФ Алексей Буров высказал опасение, что введение платных парковок может вызвать протест у автомобилистов, которые начнут оставлять свои машины на пешеходных зонах и тротуарах. А его коллега по партии Валерий Могильный поинтересовался, будет ли мэрия освобождать от платы в период, когда ремонтируется скоростной трамвай и транспортная доступность для граждан ухудшается.
Руслан Шарифов в ответ на эти опасения напомнил, что мэрия развивает городской электротранспорт, закупает дополнительные единицы техники, что в ближайшее время изменит транспортную систему Волгограда. 
– Я прочитал законопроект и моя первая реакция – протест. Однако вчитавшись понимаю, что инициатива нужная, – сказал в своем выступлении депутат областной думы Александр Осипов. Он напомнил, что сейчас принимается рамочный закон, на основании которого дальше будут работать муниципалитеты.
В этой связи он предложил создать в администрации Волгограда рабочую группу, чтобы держать вопрос на контроле. Также он призвал сделать максимально прозрачными обсуждения по установлению платы и организации, которая будет этим заниматься.
– Понимаете, все эти вопросы мне задают избиратели, – пояснил Осипов.
К слову, вопросы о деньгах задают не только избиратели, но и депутаты. Так, коммунист Буров отметил, что 40 рублей за час, по его мнению, дорого. Однако с ним не согласился депутат Шарифов, который привел на это сразу два довода, опираясь на статистику Росстата и собственный опыт. Согласно статистическим данным, отметил он, автомобилист тратит в месяц 10 тысяч рублей на содержание своего автомобиля. В качестве второго аргумента он указал на то, что на обед в ресторане депутат тратит больше.
– Приезжаете в ресторан пообедать и платите 1000 рублей и больше, а еще чаевые. Думаю, что 40 рублей вы сможете заплатить, – сказал Бурову Шарифов. 
– Вообще не был в ресторанах последние 20 лет, – парировал депутат-коммунист.
При обсуждении вопроса прозвучало, что на данный законопроект были получены положительные заключения губернатора, территориального управления Минюста РФ и прокуратуры Волгоградской области. Также письменно одобрили эту инициативу администрации Камышина, Фролово, Урюпинска, Михайловки и Совет муниципальных образований Волгоградской области.  Законопроект, напомним, был внесен в областную думу администрацией Волгограда.

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