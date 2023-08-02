Происшествия

В Волгограде неуступчивый водитель покалечил 3-летнего ребенка

Происшествия 02.08.2023 12:40
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02.08.2023 12:40



Маленький ребенок пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгограде, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня, 2 августа, в 10:05 в Центральном районе у Комсомольского моста.



По предварительным данным, водитель кроссовера Volkswagen Tiguan, следовавший по улице Пархоменко, при повороте налево на улицу Невскую не пропустил автомобиль Chevrolet Cruze. Водитель этой легковушки следовал прямо по улице Пархоменко в сторону улицы Кубанская и имел преимущество в движении.



В результате пострадала 3-летняя пассажирка из Volkswagen Tiguan. В момент столкновения девочка находилась в детском удерживающем устройстве с правой стороны на заднем пассажирском сидении.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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