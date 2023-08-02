В Волжском «Лада Гранта» сбила 14-летнюю школьницу на самокате

Происшествия 02.08.2023 10:27
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02.08.2023 10:27
Дорожное происшествие случилось накануне в старой части Волжского. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, 1 августа в 19-50 ч. «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя около дома №16 на ул. Циолковского наехала на 14-летнюю школьницу. Девочка пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу
Пострадавшую доставили в больницу.
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