Татьяна Борощук назначена главным врачом Фроловской ЦРБ

Главным врачом Фроловской ЦРБ Волгоградской области назначена Татьяна Борощук. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет здравоохранения региона, сегодня, 1 августа, и.о. заместителя председателя облздрава Елена Стекольникова представила руководителя коллективу ЦРБ.

– Татьяна Борощук окончила Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2000 году, после чего прошла интернатуру по акушерству и гинекологии в МУЗ «Михайловский родильный дом», – сообщили в профильном комитете. – В последующие годы проходила профессиональную переподготовку по направлениям «лечебная физкультура и спортивная медицина», «Онкология», «Организация здравоохранение и общественное здоровье».

С 2001 года Татьяна Викторовна занимала руководящие должности в ЦРБ и онкодиспансере Михайловки. Последнее место ее работы – заместитель главного врача Михайловской ЦРБ. Новый руководитель медучреждения имеет сертификаты «Акушерство-гинекология», «Онкология», «Организация здравоохранения».



Ранее, напомним, возглавлявший Фроловскую ЦРБ Вячеслав Буянов стал главным врачом Михайловской ЦРБ.