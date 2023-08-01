В Волгограде 9-летний ребенок бросился под колеса машины: видео

Происшествия 01.08.2023 09:42
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01.08.2023 09:42
В Ворошиловском районе Волгограда 9-летний мальчик, перебегавший дорогу в неустановленном месте, угодил под колеса легкового автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №8 по улице Иркутская. Момент наезда на ребенка зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2110» пытается избежать столкновения с выбежавшим на проезжую часть ребенком. В результате ДТП мальчика доставили в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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