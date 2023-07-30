На волгоградской трассе молодого рабочего насмерть завалило землей

В Волгоградской области рабочего засыпало грунтом при утрамбовке траншеи. Как сообщает V102.RU, молодой мужчина скончался на глазах у других работников.

— Михайловским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону организована процессуальная проверка по факту гибели 24-летнего рабочего одной из коммерческих организаций, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Назначен ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что 28 июля 2023 года мужчина, находясь в 900 метрах от перекрестка трассы Р-22 «Каспий» и дороги Фролово — хутор Ветютнев, занимался утрамбовкой выкопанной траншеи с помощью вибромашины. Рабочий готовил поверхность для укладки бетонных плит. В какой-то момент произошло обрушение грунта и мужчину засыпало землей. Он скончался на месте. Все произошло на глаза у других работников. Очевидцы извлекли тело из-под завала, после чего вызвали экипаж скорой помощи и правоохранителей.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», рабочий числился в компании ООО «Техно». Погибший был родом из хутора Гуляевка Фроловского района.

Фото: архив ИА «Высота 102»