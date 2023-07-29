Спорт

«Динамо-Синара» завершило домашний сбор в Волгограде

Спорт 29.07.2023 20:28
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29.07.2023 20:28


Гандболистки основного состава «Динамо-Синары» накануне, 28 июля, завершили первый этап подготовки к новому сезону, который прошёл в Волгограде, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
На стадионе «Динамо» и на базе ФОКа на Семи ветрах  бело-голубые тренировались практически в полном составе. Наравне со всеми занимается юная Варвара Семина, чей талант по достоинству отметили тренеры клубов, а также журналисты и болельщики, официально признав 16-летнюю гандболистку открытием прошлого чемпионата. Результаты голосования утвердил Высший совет Федерации гандбола России.
 
В то же время четыре игрока «Синары»  готовятся к II Играм стран СНГ в подмосковном Чехове в составе молодёжной сборной России. Как ранее сообщало V102.RU, в их число вошли Софья Васильева, Алина Загороднева,  Анастасия Чешева и голкипер второй команды  Елизавета Старкова.
 

Отметим, что изменился формат предстоящего гандбольного турнира в белорусском Бресте. В предстоящих играх стран СНГ не примет участие женская сборная Казахстана. В результате чего организаторы сократили длительность группового этапа, а вместо игр с Казахстаном будут проведены встречи за первое и третье место в последний день турнира, 9 августа.
 
По новому календарю соревнований наши девушки стартуют матчем против Кыргызстана 5 августа. На следующий день подопечные Алексея Гумянова встретятся с гандболистками из Узбекистана. А 8 августа померятся силами с хозяйками турнира.   После чего определятся места в турнирной таблице и станут известны участники борьбы за чемпионство и медали.
 
Что касается «Динамо-Синары», то уже в начале следующий недели волгоградские спортсменки отправятся на сбор в Сочи, где пробудут до 11 августа. Затем коллективу  Олега Кулешова предстоит принять участие в товарищеском предсезонном турнире в Краснодаре.

Фото "Динамо-Синара" VK.com


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