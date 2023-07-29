«Динамо-Синара» завершило домашний сбор в Волгограде

На стадионе «Динамо» и на базе ФОКа на Семи ветрах бело-голубые тренировались практически в полном составе. Наравне со всеми занимается юная Варвара Семина, чей талант по достоинству отметили тренеры клубов, а также журналисты и болельщики, официально признав 16-летнюю гандболистку открытием прошлого чемпионата. Результаты голосования утвердил Высший совет Федерации гандбола России.
В то же время четыре игрока «Синары» готовятся к II Играм стран СНГ в подмосковном Чехове в составе молодёжной сборной России. Как ранее сообщало V102.RU, в их число вошли Софья Васильева, Алина Загороднева, Анастасия Чешева и голкипер второй команды Елизавета Старкова.
По новому календарю соревнований наши девушки стартуют матчем против Кыргызстана 5 августа. На следующий день подопечные Алексея Гумянова встретятся с гандболистками из Узбекистана. А 8 августа померятся силами с хозяйками турнира. После чего определятся места в турнирной таблице и станут известны участники борьбы за чемпионство и медали.
Что касается «Динамо-Синары», то уже в начале следующий недели волгоградские спортсменки отправятся на сбор в Сочи, где пробудут до 11 августа. Затем коллективу Олега Кулешова предстоит принять участие в товарищеском предсезонном турнире в Краснодаре.