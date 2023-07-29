В Волгограде известный бизнесмен на Audi Q8 устроил стрельбу и оказал сопротивление при задержании

В Волгограде вечером 28 июля возле торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл» задержали водителя белой Audi Q8. По информации читателей ИА «Высота 102», мужчина оказал при задержании ярое сопротивление, оскорбляя сотрудников правоохранительных органов.

– Мужчина находился за рулем иномарки с «говорящими» номерами 777. Вел он себя при задержании, мягко сказать, неадекватно, выкрикивая оскорбления в адрес полицейских, – рассказали волгоградцы. – Было очень похоже на то, что водитель находился либо в пьяном состоянии, либо под какими-то другими веществами.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» факт задержания водителя иномарки подтвердили. Оказалось, что мужчина, управлявший Audi Q8, перед задержанием открыл стрельбу на проспекте Жукова и скрылся места происшествия. Настичь его удалось в центре города – возле «Европы Сити Молл».

– Вечером 28 июля в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте. У дома № 105А по проспекту Жукова водитель автомашины Ауди Q8 произвел выстрел из пистолета в сторону автомашины Skoda Fabia, после чего скрылся. Экипажем ДПС водитель автомашины был задержан в Центральном районе. За рулем с явными признаками опьянения находился 40-летний волгоградец. При задержании мужчина угрожал и оскорблял сотрудников полиции. У правонарушителя был изъят травматический пистолет «Глок», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах.

– Материалы переданы для рассмотрения в суд, – уточняют в главке полиции. – В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту оскорбления представителя власти.





На видеокадрах, которые были сняты на месте задержания, водитель Audi Q8 используя табуированную лексику, набрасывается на полицейских.

– Ты чо, в себя чтоль поверил?! – с такими словами мужчина приближается к одному из сотрудников. – Если б не твои погоны, я б тебя ... здесь!

Отходя после этих слов, он снова возвращается и бьет по руке полицейского, который вел съемку.

– Пишешь ты?! Ты чо, бл.., пишешь?!

Согласно открытым данным, иномарка, остановленная полицейскими у торгового центра, зарегистрирована на компанию «Прогрессивные технологии», основной вид деятельности которой – оптовая торговля медицинскими изделиями, а учредителем ее значится предприниматель Николай Емельянов. Вероятнее всего, задержанный – сам Емельянов, но в полиции данную информацию не подтверждают, ссылаясь на недопустимость разглашения персональных данных.

Ранее Николай Емельянов возглавлял в Волгограде ООО «Медраст», специализировавшуюся на аренде и лизинге медицинского оборудования.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области