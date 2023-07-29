Ураган снес крышу со здания сельской администрации в Волгоградской области

Сильный ветер сорвал крышу со здания администрации Панфиловского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на группу Новоаннинский сегодня VK.
По свидетельствам очевидцев, ураган пронесся по поселку Панфилово накануне 28 июля вечером. Шторм бушевал недолго, но без последствий не обошлось - пострадала крыша здания сельской администрации на ул. Рабочая, 17.
Между тем, по прогнозам синоптиков, перепады в погоде ожидаются в Волгоградской области и сегодня, 29 июля. В некоторых районах региона снова идут дожди.
Фото Новоаннинский сегодня VK.com