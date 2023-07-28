Расследования

В жилище волгоградца ФСБ обнаружила арсенал оружия и боеприпасов

Расследования 28.07.2023 11:44
0
28.07.2023 11:44


В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России в жилище 59-летнего местного жителя обнаружили арсенал взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела. 

– По месту жительства волгоградца обнаружено и изъято: 300 граммов пороха, промышленно изготовленные части карабина (ствол со ствольной коробкой) системы «Маузер» «К98» калибра 7,92х57 мм, относящиеся к категории основных частей огнестрельного оружия, однозарядная винтовка модели ТОЗ-7 калибра 5,6 мм, относящаяся к категории нарезного огнестрельного оружия, пригодная для стрельбы винтовочными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, и более 100 патронов различного калибра, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 


Следователи волгоградского УФСБ России по факту незаконного хранения перечисленного арсенала оружия и взрывчатых веществ возбудили в отношении волгоградца уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1  и ч. 1 ст. 222 УК России. 

– В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, – комментируют в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.07.2023 11:08
Расследования 29.07.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 20:33
Расследования 28.07.2023 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 13:33
Расследования 28.07.2023 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 12:02
Расследования 28.07.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 07:44
Расследования 28.07.2023 07:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 19:00
Расследования 27.07.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 18:24
Расследования 27.07.2023 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 18:05
Расследования 27.07.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 09:56
Расследования 27.07.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 20:11
Расследования 26.07.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 15:57
Расследования 26.07.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 12:47
Расследования 26.07.2023 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 09:16
Расследования 26.07.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2023 16:25
Расследования 25.07.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2023 16:19
Расследования 25.07.2023 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:46
На волгоградской трассе молодого рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
11:34
В поселке Ельшанка в Волгограде ночью подожгли мусорные завалы: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгограде в районе Дар-горы фура раздавила женщинуСмотреть фотографии
09:43
«Думала, что испугаюсь и больше не поеду»: в Волгограде хрупкая женщина выхаживает двух парализованных бойцов из ДНРСмотреть фотографии
09:11
«Ну, вот и зима пришла»: занесенная градом трасса в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В Москве за граффити дали 15 суток художнику из Волгограда PhilippenzoСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области к 1 августа похолодает до +10 °ССмотреть фотографии
22:16
«Поплыли за игрушкой»: стали известны подробности утопления в Волгоградской области отца и сынаСмотреть фотографии
21:31
После ливней и похолодания в Волгоградскую область 31 июля вернется жараСмотреть фотографии
21:02
Очевидцы: на юге Волгограда при заплыве через канал утонули отец с сыномСмотреть фотографии
20:28
«Динамо-Синара» завершило домашний сбор в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:09
В поселке Волгограда нашли мертвым 30-летнего сотрудника прокуратурыСмотреть фотографии
17:24
Волгоградские волонтеры нашли потерявшуюся в страшную жару 80-летнюю бабушкуСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области в сентябре выберут 806 депутатов и главСмотреть фотографии
15:19
Для Волгоградской облдумы закупят 120 календарей по 6 тысяч за штукуСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом гастролеры обманывают пенсионеров под видом метрологовСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде известный бизнесмен на Audi Q8 устроил стрельбу и оказал сопротивление при задержанииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде демонтировали скульптуру на братской могиле моряковСмотреть фотографии
12:17
Жители Камышина Александр Фролов и Ренат Рамазанов погибли на СВОСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде на переходе иномарка сбила 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:24
Ураган снес крышу со здания сельской администрации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде осудили контрактника за повторную пьяную ездуСмотреть фотографии
10:38
Андрей Бочаров почтил память основателя волгоградского НЭТ Отара ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
10:21
В селе Волгоградской области затопило дворы после ремонта дороги за полмиллиардаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
В соседнем с Волгоградской областью регионе отказались от массовых тестов на ковидСмотреть фотографии
08:59
РПН исследует воздух после пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:06
На юге Волгограда горел магазин «Маяк»Смотреть фотографии
07:20
Эксперты установили степень опьянения набедокурившего в Волгограде священникаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«Ее постоянно поджигают»: едкий дым от незаконной свалки отравляет жизнь фроловчанСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
МУП в Волгоградской области выплатило огромную сумму за добычу воды без лицензииСмотреть фотографии
 