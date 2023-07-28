В жилище волгоградца ФСБ обнаружила арсенал оружия и боеприпасов





В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России в жилище 59-летнего местного жителя обнаружили арсенал взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела.

– По месту жительства волгоградца обнаружено и изъято: 300 граммов пороха, промышленно изготовленные части карабина (ствол со ствольной коробкой) системы «Маузер» «К98» калибра 7,92х57 мм, относящиеся к категории основных частей огнестрельного оружия, однозарядная винтовка модели ТОЗ-7 калибра 5,6 мм, относящаяся к категории нарезного огнестрельного оружия, пригодная для стрельбы винтовочными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, и более 100 патронов различного калибра, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Следователи волгоградского УФСБ России по факту незаконного хранения перечисленного арсенала оружия и взрывчатых веществ возбудили в отношении волгоградца уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК России.

– В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, – комментируют в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.