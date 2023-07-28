Машина с компанией молодежи разбилась ночью под Волгоградом









Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии, которая произошла ночью во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 1 км автодороги «Фролово - п.Дудаченский» перевернулся автомобиль Chevrolet.

По предварительным данным, за рулем иномарки был 24-летний водитель, который не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась в правый кювет возле поля подсолнухов.

В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка автомобиля. В больницу доставлен водитель и 21-летний парень, который также находился в машине.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



