Волгоградки устроили самосуд над сбившей ребенка девочкой-самокатчицей



В центре Волгограда две женщины устроили самосуд над девочкой-подростком, которая накануне сбила, катаясь на электросамокате, ребенка. Напомним, ДТП произошло вечером 25 июля на улице Чуйкова. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 15-летняя девушка, управляя электросамокатом, совершила наезд на 8-летнюю девочку, в результате чего последнего доставили в больницу.

Сегодня в соцсетях появилось видео, снятое на месте происшествия. На видеокадрах две женщины – автор видео и еще одна пожилая дама – хватают подростка за руки и винят в травмах, которые она причинила пострадавшей. При этом самокатчица буквально умоляет их о прощении.

– Я же извинилась. Ну пожалуйста! – кричит в страхе подросток.

– Какой "извините"?! Ты сбила ребенка! – отвечает на повышенных тонах снимавшая видео волгоградка.

– Я нечаянно. Я тоже вся покалечилась! Извините. Ну пожалуйста! – плачет девушка.

– Ты зубы выбила дитю! Ты оставила калекой ребенка! Ты...! – продолжают наседать женщины.

Отметим, что с подростком дамы разбирались, по всей видимости, в отсутствие полицейских. При этом были ли в действительности выбиты зубы у 8-летней девочки, в облздраве уточнить затруднились, пояснив, что ребенок отправлен домой после оказания помощи.

– Ребенок был доставлен в больницу №7. После проведенного обследования и оказания медицинской помощи направлен на консультацию в челюстно-лицевую хирургию городской больницы №1, лечение продолжит амбулаторно, – уточнили в комитете здравоохранения.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me