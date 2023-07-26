Происшествия

Волгоградки устроили самосуд над сбившей ребенка девочкой-самокатчицей

Происшествия 26.07.2023 18:29
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26.07.2023 18:29


В центре Волгограда две женщины устроили самосуд над девочкой-подростком, которая накануне сбила, катаясь на электросамокате, ребенка. Напомним, ДТП произошло вечером 25 июля на улице Чуйкова. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 15-летняя девушка, управляя электросамокатом, совершила наезд на 8-летнюю девочку, в результате чего последнего доставили в больницу. 

Сегодня в соцсетях появилось видео, снятое на месте происшествия. На видеокадрах две женщины – автор видео и еще одна пожилая дама – хватают подростка за руки и  винят в травмах, которые она причинила пострадавшей. При этом самокатчица буквально умоляет их о прощении.   

– Я же извинилась. Ну пожалуйста! – кричит в страхе подросток. 

– Какой "извините"?! Ты сбила ребенка! – отвечает на повышенных тонах снимавшая видео волгоградка. 

– Я нечаянно. Я тоже вся покалечилась! Извините. Ну пожалуйста! – плачет девушка. 

– Ты зубы выбила дитю! Ты оставила калекой ребенка! Ты...! – продолжают наседать женщины. 

Отметим, что с подростком дамы разбирались, по всей видимости, в отсутствие полицейских. При этом были ли в действительности выбиты зубы у 8-летней девочки, в облздраве уточнить затруднились, пояснив, что ребенок отправлен домой после оказания помощи.

– Ребенок  был доставлен в больницу №7. После проведенного обследования и оказания медицинской помощи направлен на консультацию в челюстно-лицевую хирургию городской больницы №1, лечение продолжит амбулаторно, – уточнили в комитете здравоохранения. 

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me

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